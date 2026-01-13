Shopping cart

Desporto

Nuno Carrapato integra equipa técnica de José Peseiro na Arábia Saudita

Por: Daniel Cepa 13 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O almeirinense Nuno Carrapato vai juntar-se nas próximas horas à equipa técnica de José Peseiro na Arábia Saudita, onde irá representar o Al-Ula, clube da cidade de Medina.

Treinador de guarda-redes, Nuno Carrapato conta com um percurso alargado no futebol, primeiro como jogador e, mais recentemente, como técnico. Ao longo da carreira passou por clubes como o Footkart, União de Almeirim, Nacional da Madeira, Pharco e Zamalek, no Egipto, tendo ainda integrado a equipa técnica da Seleção Nacional da Nigéria, que marcou presença na final da Taça das Nações Africanas (CAN).

Esta será a primeira experiência do técnico almeirinense no futebol saudita, depois de três anos a trabalhar de forma contínua na equipa técnica liderada por José Peseiro, fruto do reconhecimento do trabalho desenvolvido.

À semelhança do que acontece com os clubes integrados no Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, como o Al Nassr, Al Ittihad, Al Hilal e Al Ahli, o Al-Ula insere-se numa estratégia governamental de projeção internacional do país.

O clube faz parte de um projeto tutelado pela Royal Commission for AlUla, entidade criada no âmbito da Vision 2030, que tem como objetivo transformar AlUla num destino global de turismo de luxo.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo é embaixador do turismo de AlUla, sendo presença frequente na região, acompanhado por Georgina Rodríguez, como forma de promoção internacional do destino.

Etiquetas Relacionadas:
desportofutebolguarda-redesnuno carrapato

