Sara Madeira em mais uma noite memorável

A cantora Sara Madeira atuou no Altice Arena no passado dia 10 de janeiro, como convidada especial no espetáculo “Our Stories” da Lisbon Film Orchestra (LFO), interpretando temas de filmes como Moana e outros sucessos musicais, sendo uma experiência memorável de música de cinema ao vivo com orquestra.

Sara Madeira natural de Fazendas de Almeirim é uma conhecida pela sua voz na dobragem de animações e no teatro musical, partilhou o palco com outros artistas e a orquestra, proporcionando uma noite de grandes sucessos musicais.