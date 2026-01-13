Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Cultura

Sara Madeira em mais uma noite memorável

Por: Redação 13 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A cantora Sara Madeira atuou no Altice Arena no passado dia 10 de janeiro, como convidada especial no espetáculo “Our Stories” da Lisbon Film Orchestra (LFO), interpretando temas de filmes como Moana e outros sucessos musicais, sendo uma experiência memorável de música de cinema ao vivo com orquestra.

Sara Madeira natural de Fazendas de Almeirim é uma conhecida pela sua voz na dobragem de animações e no teatro musical, partilhou o palco com outros artistas e a orquestra, proporcionando uma noite de grandes sucessos musicais.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimculturasara madeira

Notícias relacionadas

Cultura

Carnaval regressa a Benfica do Ribatejo com três dias de animação

BY-Daniel Cepa 13 de Janeiro, 2026
Política

Almeirim vai criar Conselho Municipal da Juventude

BY-Inês Ribeiro 12 de Janeiro, 2026
Política

Já iniciaram as obras de reabilitação do Centro de Saúde de Almeirim

BY-Inês Ribeiro 12 de Janeiro, 2026
Cultura

Inscrições abertas para as Festas da Cidade

BY-Inês Ribeiro 12 de Janeiro, 2026
Região

CIMLT garante mais de 825 mil euros para projeto de inclusão social através da cultura

BY-Daniel Cepa 12 de Janeiro, 2026
Desporto

Almeirim recebe Corta-Mato Distrital do Desporto Escolar com mais de 1500 atletas

BY-Inês Ribeiro 12 de Janeiro, 2026