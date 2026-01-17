Carlos Ribeiro ligado ao União há 25 anos

Imprimir

Carlos Ribeiro é vice-presidente na atual direção do União Futebol Clube de Almeirim e está ligado ao clube há cerca de 25 anos.

“A minha ligação ao clube começou como pai de um atleta, quando o meu filho mais velho começou a jogar à bola”.

Hoje em dia, na direção de Vasco Carvalho, Carlos Ribeiro é “um faz tudo” e isto “significa, essencialmente, que está responsável pela nossa sede, tratar dos equipamentos e contribuir a todos os níveis para o melhor funcionamento possível do nosso União de Almeirim.”

No caso particular das funções no estádio, Carlos explica que “o nosso estádio é a nossa casa, naquilo que me compete, estou praticamente todos os dias na sede, ainda mais com a quantidade de obras que temos feito, resta-me estar disponível para ajudar e orientar em prol do bom funcionamento do espaço.”

Apesar das melhorias recentes, há ainda várias obras a fazer: “Há sempre coisas a melhorar, mas acredito que estejamos no caminho certo, temo-nos empenhado na melhoria da nossa sede e isso está à vista de qualquer um.”

Mas nem tudo é bom e há dias difíceis, “há sempre dias menos positivos e em que, animicamente, não é fácil lidar com tudo, mas o nosso foco mantém-se e ajudamo-nos a mantê-lo regularmente.”

E a crença no projeto, “o crescimento do clube e o mais importante, a evolução e passagem do sentimento pelo clube aos nossos atletas, pois serão eles que no futuro irão agarrar no que foi feito”, levam o dirigente a emprenhar-se, diariamente, mesmo com sacrifícios pessoais, “principalmente, o tempo em que não estou com a minha senhora e com os meus filhos, mas são eles também os que me motivam a continuar a dar o meu melhor pelo clube.”

Questionado para escolher momentos marcantes vividos no U. Almeirim, o dirigente faz as escolhas depois de alguma ponderação: “O mais gratificante foi talvez a primeira vez que fui para o banco de suplentes como delegado juntamente com o meu filho mais novo (treinador). Para o mais difícil acho que foi ver o desgaste, pelo sentimento do clube e arregaçar as mangas para que isso mudasse. Uma história caricata, diria, que foi quando tive de assumir a função de árbitro assistente num jogo oficial porque um dos elementos da equipa de arbitragem não estava em condições físicas de fazer o jogo.”

Já em fase final da conversa com o Jornal O ALMEIRINENSE, Carlos faz questão de sublinhar que “o União Futebol Clube de Almeirim é um clube com 91 anos, com muita história, na comunidade almeirinense talvez 80% tenha alguém próximo que esteve ligado ao UFCA, mais vivências, mais histórias, mais proximidade. Em suma, é um clube que merece respeito pelo que representa e ambição pelo que um dia representará…”

Sobre a valorização do clube mais antigo do concelho, Carlos termina com um recado: “Somos muito valorizados, principalmente, pela autarquia, mas nunca é demais valorizar o nosso UFCA, o nosso espaço e os nossos atletas.”