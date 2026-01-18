Faleceu a Dra. Lucília Pereia: Almeirim perde uma referência do ensino

Imprimir

Faleceu na noite de domingo, 18 de janeiro, em Santarém, a Dra. Lucília Pereira, reconhecido membro da Comunidade Paroquial de Almeirim e professora de matemática do ensino secundário, residente na cidade de Almeirim há mais de 65 anos.



Desde sempre casada com o Dr. José Caetano Pereira, falecido em maio do ano passado, formavam um par muito caraterístico e bem reconhecido na cidade.



Para além de professora de matemática, com enorme reconhecimento de antigos alunos, Lucília Pereira foi ainda explicadora e formadora de professores. Muitas gerações de jovens, em Almeirim e também Santarém, lhe “passaram pelas mãos”.



Na Paróquia de Almeirim foram sempre um casal muito ativo, participando nos cursos de Cristandade, nas Equipas de Nossas Senhora, nas equipas de Formação Bíblica, na Preparação para o Matrimónio e até na Gestão da Fábrica da Igreja Paroquial.



O velório realiza-se na segunda-deira, dia 19, a partir das 18h30, na Casa Mortuária de Almeirim, e decorrerá uma Missa de corpo presente na terça-feira, dia 20, às 16h na Capela do Cemitério de Almeirim, seguindo-se a cremação.