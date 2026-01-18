Seguro ganha concelho

Imprimir

António José Seguro venceu, no concelho de Almeirim, na primeira volta da eleições presidênciais 2026 com uma diferença de apenas 267 votos para André Ventura, o segundo mais votado no concelho.



João Cotrim Figueiredo foi o terceiro mais votado com 13,92% com 1544 votos. Henrique Gouveia e Melo conseguiu ser o quarto mais votado com 1271 votos e 11,46%. Luís Marques Mendes, apoiado pelo PSD, conseguiu no concelho de Almeirim uma votação de 6,34% (703 votos) e Catarina Martins ficou com 1,70% e 188 votos. António Filipe chegou a 1,68% (186 votos) e Manuel João Vieira 1,17% (130 votos). André Pestana teve apenas 21 votos e Humberto Correia seis votos.



Na freguesia de Almeirim, António José Seguro venceu com 31,76% (1963 votos). André Ventura ficou em segundo lugar com 28,34% (1752 votos), João Contrim Figueiredo obteve 16,94% (1047 votos), Henrique Gouveia e Melo conseguiu 11,07% (684 votos) e Luís Marques Mendes 6,91% (427 votos), Catarina Martins 1,65% (102 votos) , António Filipe 1,38% (85 votos) , Manuel João Vieira 1,10% (68 votos), Jorge Pinto 0,61% (38 votos) e Humberto Correia 0,05% (3 votos).



Na freguesida da Fazendas de Almeirim, António José Seguro venceu com com 33,83% e Ventura 33,16%, com uma diferença de apenas 21 votos entre os dois. Henrique Gouveia e Melo foi o terceiro mais votado com 11,21%, João Contrim Figueiredo 10,71% e Luís Marques Mendes 6,04%.

Em Benfica Ribatejo, Seguro venceu por apenas cinco votos de diferença. António José Seguro conseguiu 33,06% com 483 votos e André Ventura obteve 32,72% e 478 votos.

Henrique Gouveia e Melo foi o terceiro mais votado com 14,10% (206 votos).

Na Raposa, António José Seguro também foi o mais votado com 38, 13% (114 votos), André Ventura ficou em segundo lugar com 28,09% (84 votos) e João Contrim Figueiredo ficou em terceiro com 10,37% (31 votos).



A segunda volta está marcada para 8 de fevereiro de 2026, de modo a eleger um novo chefe de Estado para o período 2026–2031.



(em atualização)