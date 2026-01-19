GNR deteta 137 veículos sem inspeção no distrito de Santarém

Imprimir

A ausência de inspeção periódica obrigatória foi a infração rodoviária mais detetada pelo Comando Territorial de Santarém da GNR durante a semana de 12 a 18 de janeiro. No total, foram registadas 137 infrações por falta de inspeção, no âmbito de um conjunto alargado de operações de fiscalização realizadas em todo o distrito.

De acordo com os dados operacionais divulgados em comunicado ao Jornal O ALMEIRINENSE, estas ações tiveram como objetivo reforçar a prevenção e o combate à criminalidade, bem como a redução da sinistralidade rodoviária.

No período em análise, a GNR detetou 754 infrações rodoviárias, além da falta de inspeção periódica obrigatória, das quais 63 por deficiências na iluminação e sinalização dos veículos, 41 por falta de seguro de responsabilidade civil, 29 por utilização indevida do telemóvel durante a condução, 21 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido, 20 relacionadas com tacógrafos, 19 por excesso de velocidade, 19 por excesso de peso e 18 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

No âmbito da atividade operacional, foram efetuadas 41 detenções, das quais 16 por condução sob o efeito do álcool, 12 por condução sem habilitação legal, seis por desobediência e duas por ofensas à integridade física voluntária simples.

Relativamente à sinistralidade rodoviária, foram contabilizados 97 acidentes, dos quais resultaram uma vítima mortal, três feridos graves e 26 feridos leves, números que continuam a preocupar as autoridades.

Para além da fiscalização rodoviária, a GNR levantou 87 autos de contraordenação em ações de fiscalização geral, incidindo sobretudo em matérias de trânsito e segurança rodoviária, mas também em situações relacionadas com animais de companhia e consumo de produtos estupefacientes.