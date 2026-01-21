Shopping cart

Sociedade

Recolha de sangue realiza-se esta quarta-feira em Almeirim

Por: Inês Ribeiro 21 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Almeirim está a acolher esta quarta-feira, dia 21 de janeiro, uma nova recolha de sangue, promovida pelo Grupo de Dadores de Sangue de Almeirim (GDBSCA), em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) e várias entidades locais.

A iniciativa vai decorrer durante a tarde, entre as 15h00 e as 19h00, nas instalações da RUTIS – Universidade Sénior de Almeirim, junto à Igreja Paroquial, e está aberta a toda a população saudável que reúna as condições para a dádiva.

Além da recolha de sangue, estarão também abertas inscrições para potenciais dadores de medula óssea.

A organização sublinha que a dádiva de sangue é um gesto simples, seguro e fundamental para garantir as reservas hospitalares, lembrando que uma única dádiva pode ajudar até três pessoas. O apelo ganha especial relevância numa altura em que as necessidades dos serviços de saúde se mantêm elevadas.

O GDBSCA deixa o convite a todos os dadores habituais e a quem nunca deu sangue para que participem nesta ação solidária, reforçando que cada dádiva conta.

