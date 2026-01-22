Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Desporto
  • Futalmeirim organiza evento solidário para apoiar Alana e Salvador
Desporto

Futalmeirim organiza evento solidário para apoiar Alana e Salvador

Por: Daniel Cepa 22 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Futalmeirim vai promover, no próximo dia 7 de fevereiro, a partir das 15h00, no Pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim, um evento solidário destinado a apoiar duas crianças que enfrentam doenças raras: Alana e Salvador.

Alana, de seis anos, necessita de cuidados permanentes, terapias e fraldas. Já Salvador, conhecido como o “Menino Azul”, precisa igualmente de apoio para continuar a sua luta diária contra uma doença rara.

O programa inclui várias iniciativas abertas à população: uma aula de zumba, um jogo de futsal entre o FutAlmeirim e o Fitness Factory Almeirim e um jogo solidário com a participação de figuras conhecidas, entre as quais o ator José Condessa, da série “Rabo de Peixe”.

Além do apoio financeiro, a organização apela também à doação de bens alimentares não perecíveis, que serão entregues a uma associação do concelho de Almeirim.

O Futalmeirim convida toda a comunidade a participar neste dia de solidariedade, convívio e desporto, com o objetivo de ajudar Alana e Salvador.

Etiquetas Relacionadas:
desportofutalmeirimSolidariedade

Notícias relacionadas

Desporto

ADCR Paço dos Negros sobe ao pódio no Trail Serra d’Aire

BY-Daniel Cepa 22 de Janeiro, 2026
Desporto

Futalmeirim vence AM Resgais e lidera grupo na Taça do Ribatejo

BY-Inês Ribeiro 20 de Janeiro, 2026
Desporto

Ténis: Almeirim sagra-se bicampeão regional de juniores

BY-Redação 19 de Janeiro, 2026
Desporto

HC Os Tigres perde em casa frente ao Física

BY-Daniel Cepa 19 de Janeiro, 2026
Desporto

Paço dos Negros apura-se para as meias-finais da Taça do Inatel

BY-Daniel Cepa 19 de Janeiro, 2026
Desporto

Miguel Arsénio sagra-se Campeão Nacional de Trail

BY-Daniel Cepa 17 de Janeiro, 2026