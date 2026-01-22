Futalmeirim organiza evento solidário para apoiar Alana e Salvador

Imprimir

O Futalmeirim vai promover, no próximo dia 7 de fevereiro, a partir das 15h00, no Pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim, um evento solidário destinado a apoiar duas crianças que enfrentam doenças raras: Alana e Salvador.

Alana, de seis anos, necessita de cuidados permanentes, terapias e fraldas. Já Salvador, conhecido como o “Menino Azul”, precisa igualmente de apoio para continuar a sua luta diária contra uma doença rara.

O programa inclui várias iniciativas abertas à população: uma aula de zumba, um jogo de futsal entre o FutAlmeirim e o Fitness Factory Almeirim e um jogo solidário com a participação de figuras conhecidas, entre as quais o ator José Condessa, da série “Rabo de Peixe”.

Além do apoio financeiro, a organização apela também à doação de bens alimentares não perecíveis, que serão entregues a uma associação do concelho de Almeirim.

O Futalmeirim convida toda a comunidade a participar neste dia de solidariedade, convívio e desporto, com o objetivo de ajudar Alana e Salvador.