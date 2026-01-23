Shopping cart

  • Home
  • Política
  • Arrancou a segunda fase de reabilitação do Circuito de Manutenção de Almeirim
Política

Arrancou a segunda fase de reabilitação do Circuito de Manutenção de Almeirim

Por: Daniel Cepa 23 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Já se encontram no terreno as obras da segunda fase de reabilitação do Circuito de Manutenção de Almeirim, uma intervenção que vai permitir a expansão de um dos principais espaços de lazer da cidade.

Esta nova etapa prevê a criação de mais mil metros de pista, a abertura de uma nova área com cerca de 1,3 hectares, a plantação de centenas de árvores e a instalação de iluminação pública, melhorando as condições de utilização ao longo de todo o dia.

Esta segunda fase, trata-se da expansão do Circuito de Manutenção até ao terreno junto à Circular Urbana de Almeirim.

Segundo a autarquia, a intervenção pretende valorizar “um dos principais espaços de lazer da cidade” e contribuir para a “melhoria da qualidade de vida no concelho”.

A 6 de maio de 2024, a Câmara Municipal de Almeirim tinha iniciado a renovação do Circuito de Manutenção, numa empreitada faseada e executada por zonas. A primeira fase passou pelo abate das árvores mais antigas, algumas com mais de 80 anos, que impediam o crescimento das novas árvores que iam sendo plantadas.

