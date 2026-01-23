Arrancou a segunda fase de reabilitação do Circuito de Manutenção de Almeirim

Imprimir

Já se encontram no terreno as obras da segunda fase de reabilitação do Circuito de Manutenção de Almeirim, uma intervenção que vai permitir a expansão de um dos principais espaços de lazer da cidade.

Esta nova etapa prevê a criação de mais mil metros de pista, a abertura de uma nova área com cerca de 1,3 hectares, a plantação de centenas de árvores e a instalação de iluminação pública, melhorando as condições de utilização ao longo de todo o dia.

Esta segunda fase, trata-se da expansão do Circuito de Manutenção até ao terreno junto à Circular Urbana de Almeirim.

Segundo a autarquia, a intervenção pretende valorizar “um dos principais espaços de lazer da cidade” e contribuir para a “melhoria da qualidade de vida no concelho”.

A 6 de maio de 2024, a Câmara Municipal de Almeirim tinha iniciado a renovação do Circuito de Manutenção, numa empreitada faseada e executada por zonas. A primeira fase passou pelo abate das árvores mais antigas, algumas com mais de 80 anos, que impediam o crescimento das novas árvores que iam sendo plantadas.