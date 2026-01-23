Shopping cart

  • Home
  • Desporto
  • Encontro dos Reis do Footkart é já este fim de semana
Desporto

Encontro dos Reis do Footkart é já este fim de semana

Por: Redação 23 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Encontro dos Reis há muito que passou a ser um dos momentos altos nas nossas época desportivas pois o binómio existente ajuda a manter o mesmo época após época: momento desportivo competitivo vs momento de competitivo vs reforço do companheirismo no universo Footkart.

O torneio realiza-se no próximo fim de semana 34 equipas de seis escalões.

Há 15 anos atrás, mais precisamente no dia 8 de janeiro de 2011 em Paço dos Negros (na altura não havia nem campo de futebol 7 junto ao Pavilhão ABC nem relvado sintético no Estádio Municipal), realizou-se a primeira edição do Encontro dos Reis do Footkart.


Organizado em exclusivo pelos pais das Gerações 2002, escalão de Sub-9 na altura, e das Gerações 2003 e 2004, escalão de Sub-8 na altura, mobilizou-se para Paço dos Negros uma dezena de equipas do distrito de Santarém e da cidade de Lisboa.


“Foi um dia fantástico de futebol nos campos montados onde se pode observar jogadas e momentos “fabulásticos” e fora dos campos com muita diversão, companheirismo e convívio que culminaram com uma união mágica entre jogadores e com um retorno financeiro significativo para ajuda aos pais no pagamento dos torneios de final de época” …”, destaca a direção do Footkart.
E durante 14 anos tem sido assim, devido ao covid não se realizou em 2021 e daí ser a décima quarta edição e não a décima quinta edição.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimdesportoencontro reisfootkart

