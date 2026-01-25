Shopping cart

Política

António José Seguro promove comício em Almeirim

Por: Daniel Cepa 25 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

António José Seguro, vencedor da primeira volta das eleições presidenciais, vai estar em Almeirim na próxima quinta-feira, dia 29 de janeiro, às 21h00, num comício no Cine Teatro da cidade.

Nesta sessão pública, o candidato mais votado na primeira volta procura agora consolidar o apoio popular e mobilizar os eleitores para a segunda volta, marcada para 8 de fevereiro. Em Almeirim, Seguro irá apresentar as principais linhas da sua candidatura. A iniciativa é aberta ao público e pretende promover o contacto direto com a população.

Apesar da vantagem alcançada na primeira volta, a candidatura sublinha que “nada está garantido” e que a vitória só se constrói com trabalho no terreno e mobilização até ao último dia de campanha.

Foto: Ana Rocha Nene

