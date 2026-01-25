Shopping cart

  • Home
  • Região
  • Município da Chamusca reforça apoio aos Bombeiros com mais de 300 mil euros
Região

Município da Chamusca reforça apoio aos Bombeiros com mais de 300 mil euros

Por: Daniel Cepa 25 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A Câmara Municipal da Chamusca vai reforçar em 2026 o apoio à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Chamusca, com um montante global de 312.314,02 euros.

Em comunicado, a autarquia refere que a proposta foi “aprovada por unanimidade na reunião de Câmara realizada a 21 de janeiro e prevê a celebração de vários protocolos de colaboração administrativa e financeira, que abrangem o setor operacional, as equipas de intervenção e a cedência de instalações municipais”.

Do valor total, 70.200 euros destinam-se ao apoio ao funcionamento do setor operacional dos bombeiros. No que respeita à cedência de instalações para o funcionamento do Serviço Municipal de Proteção Civil, a autarquia atribui um apoio de 4.800 euros, correspondente a uma renda mensal de 400 euros.

O pacote de apoios inclui ainda verbas para as equipas especializadas, com destaque para a Equipa de Intervenção Permanente (EIP), que vai receber 97.969,39 euros, o Posto de Emergência Médica (PEM), com 58.572,63 euros, a Força Mínima de Intervenção Operacional (FMIO), com 40.260 euros, e o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), que contará com 40.512 euros.

Com este reforço, o Município da Chamusca reafirma o seu “compromisso com a proteção civil, valorizando o papel dos Bombeiros Voluntários enquanto pilar essencial da segurança, da resposta de emergência e da coesão territorial”.

