20 km de Almeirim é campeão distrital Sub-18 em pista curta

Imprimir

A equipa masculina da secção de atletismo dos 20 km de Almeirim sagrou-se campeã distrital Sub-18 em pista curta, após o Campeonato Distrital realizado nos dias 24 e 25 de janeiro, na pista de atletismo de Almeirim e na Nave Desportiva de Alpiarça.

O coletivo almeirinense somou 92 pontos no conjunto das duas jornadas, garantindo o primeiro lugar da classificação por equipas. O pódio ficou completo com o CLAC Entroncamento, no segundo lugar com 47,5 pontos, e o GAF Fátima, na terceira posição, com 43 pontos.

No setor feminino, a equipa dos 20 km de Almeirim terminou a competição no 5.º lugar, com 47 pontos, a apenas dois do pódio.

Em termos individuais, os atletas de Almeirim estiveram em grande destaque, somando 20 medalhas no total (7 de ouro, 7 de prata e 6 de bronze). Entre os resultados mais relevantes contam-se as vitórias de Tiago Machado nos 300 metros (39,42), Luiz Viriato Anjos nos 800 m (2:11,01) e 1500 m (4:27,01), e Bernardo Pereira nos 3000 m (10:28,19).

No salto com vara, Tomás Cavaleiro venceu com 3,15 metros, marca que lhe garantiu qualificação para os Campeonatos Nacionais de Sub-18. Mafalda Pessoa foi igualmente primeira classificada no setor feminino, com 2,00 metros. Destaque ainda para Tomás Lopes, atleta ainda Sub-16, que no salto em comprimento alcançou 5,79 metros, garantindo o 4.º lugar e a qualificação para os Campeonatos Nacionais da sua categoria.

No próximo fim de semana, o clube terá nova dupla missão competitiva: o Campeonato Distrital de Sub-20 em pista curta, em Almeirim e Alpiarça, e os Campeonatos Nacionais da 3.ª Divisão em pista curta, com a equipa masculina, que se realizam em Pombal, no Expocentro.