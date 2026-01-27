Shopping cart

  • Home
  • Região
  • Homem detido por furtar malas de estabelecimento comercial
Região

Homem detido por furtar malas de estabelecimento comercial

Por: Daniel Cepa 27 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Um homem de 32 anos foi detido na madrugada de sexta-feira, 24 de janeiro, por suspeita de furto com arrombamento num estabelecimento comercial da cidade de Torres Novas.

Segundo o Comando Distrital de Santarém da PSP, a detenção foi efetuada pelas 01h25 por elementos da PSP de Torres Novas, após a polícia ter sido alertada para um furto em curso.

“Os polícias deslocaram-se de imediato ao local e intercetaram, numa artéria próxima, um indivíduo com comportamento suspeito”, refere a PSP em comunicado. Durante a abordagem, foram apreendidos ao suspeito um x-ato e uma marreta, que se encontravam dissimulados no vestuário.

No local, os agentes confirmaram que o estabelecimento apresentava o vidro partido e, após verificação, foi detetada a falta de três malas que estavam em exposição. Na sequência das diligências, a PSP realizou uma busca à residência do suspeito, onde os artigos furtados foram encontrados, apreendidos e devolvidos ao legítimo proprietário.

O homem foi constituído arguido e ficou sujeito a Termo de Identidade e Residência, aguardando os restantes trâmites do processo em liberdade.

Etiquetas Relacionadas:
crimeregião

