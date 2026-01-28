Depressão Kristin condiciona funcionamento do Centro de Saúde de Almeirim

Imprimir

A passagem da depressão Kristin provocou constrangimentos no funcionamento do Centro de Saúde de Almeirim e de outras unidades de cuidados de saúde primários da região da Lezíria do Tejo, informou esta quarta-feira, dia 28 de janeiro, a Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria).

Segundo a entidade, registaram-se perturbações sobretudo devido a falhas no fornecimento de energia elétrica em unidades localizadas nos concelhos de Almeirim, Cartaxo, Chamusca, Coruche e Rio Maior.

A situação mais grave verifica-se no Centro de Saúde de Rio Maior, que se encontra temporariamente sem condições para assegurar o seu normal funcionamento.

Em comunicado ao Jornal O ALMEIRINENSE, a ULS Lezíria refere que a situação está a ser acompanhada de forma permanente, em articulação com as entidades competentes, estando a ser desenvolvidos todos os esforços para que as unidades afetadas possam retomar a atividade normal com a maior brevidade possível.

A instituição adianta ainda que, sempre que se verifiquem cancelamentos ou reagendamentos de consultas, os utentes serão contactados diretamente pelas respetivas unidades de saúde.

Em caso de doença aguda, é recomendado o contacto prévio com a Linha de Saúde SNS 24 (808 24 24 24) antes de recorrer aos serviços de saúde.