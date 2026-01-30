Santarém suspende condicionamentos de trânsito junto à Estação Ferroviária

Imprimir

O Município de Santarém decidiu suspender temporariamente o aviso relativo aos condicionamentos de trânsito na zona da Estação Ferroviária, devido às condições meteorológicas adversas registadas nos últimos dias.

Segundo a autarquia, a implementação das alterações à circulação rodoviária, que estavam previstas para entrar em vigor a partir de 2 de fevereiro, fica agora suspensa até ao dia 23 de fevereiro, inclusive.

A decisão visa salvaguardar as condições de segurança rodoviária e garantir que a colocação da sinalização temporária e a aplicação das medidas associadas decorrem em condições adequadas.

O Município de Santarém adianta ainda que continuará a acompanhar a evolução da situação e que prestará nova informação à população caso se verifiquem alterações à data agora indicada.