Região

Santarém suspende condicionamentos de trânsito junto à Estação Ferroviária

Por: Daniel Cepa 30 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Município de Santarém decidiu suspender temporariamente o aviso relativo aos condicionamentos de trânsito na zona da Estação Ferroviária, devido às condições meteorológicas adversas registadas nos últimos dias.

Segundo a autarquia, a implementação das alterações à circulação rodoviária, que estavam previstas para entrar em vigor a partir de 2 de fevereiro, fica agora suspensa até ao dia 23 de fevereiro, inclusive.

A decisão visa salvaguardar as condições de segurança rodoviária e garantir que a colocação da sinalização temporária e a aplicação das medidas associadas decorrem em condições adequadas.

O Município de Santarém adianta ainda que continuará a acompanhar a evolução da situação e que prestará nova informação à população caso se verifiquem alterações à data agora indicada.

