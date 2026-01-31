Concelho de Almeirim abrangido pelo estado de calamidade

Imprimir

O concelho de Almeirim encontra-se entre os municípios abrangidos pelo estado de calamidade decretado pelo Governo, na sequência dos prejuízos causados pela passagem da depressão Kristin, medida que vigora até às 23h59 do dia 1 de fevereiro.

A decisão surge como resposta aos danos registados em infraestruturas, atividades económicas e agrícolas, bem como às dificuldades enfrentadas pelas populações, de forma a permitir uma resposta mais célere e eficaz das autoridades e o acionamento de mecanismos de apoio.

De acordo com o despacho governamental, Almeirim integra o conjunto de municípios considerados mais afetados, beneficiando assim de medidas adicionais ao nível da resposta da Proteção Civil, recuperação de danos e apoio às populações e entidades locais.

Além de Almeirim, os municípios de Santarém, Alpiarça e Chamusca também se encontram abrangidos pelo estado de calamidade.