Encontro dos Reis do Footkart: Nem a chuva parou os futuros craques

Realizou-se no passado fim de semana o 14.º Encontro dos Reis do Footkart para os escalões desde Sub-8 e Sub-13, num total de seis escalões.



O Footkart venceu nos escalões de Sub-9, Geração 2017, e de Sub-10, Geração 2016. No escalão de Sub-8, Geração 2018, venceu a EAS Póvoa Santa Iria. Em Sub-11, Geração 2015, venceu a União Desportiva de Leiria. Em Infantis Futebol 7, o UA Povoense ganhou e em Infantis Futebol 9 venceu o Casa Pia AC. As equipas do Footkart apresentaram um nível competitivo muito bom e em todos os jogos demonstraram afinco e organização.



Todos as equipas ganharam um troféu classificativo e todos os jogadores ganharam uma medalha.

Fim de semana chuvoso mas que o calor humano dos presentes fizeram com que não fosse impeditivo de dezenas de jogos emotivos e calorosos dentro e fora de campo.

“Tivemos presentes clubes de diversos distritos do País tornando a abrangência do Encontro um fator muito positivo e que foi assinalado entre todos os clubes presentes como um dos pontos fortes do mesmo”, destaca a direção do Footkart.



Em ambos os dias, sábado e domingo, o clube mobilizou-se em prol de um objetivo, tornar o 14.º encontro dos Reis do Footkart num dos pontos altos da época desportiva, e no final o feedback obtido por quem nos visitou foi nesse sentido.

