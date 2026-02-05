CCDR LVT disponibiliza plataforma para prejuízos agrícolas causados por tempestades

Imprimir

Na sequência da Depressão Kristin, já se encontra disponível a plataforma para declaração de prejuízos agrícolas por parte da CCDR-LVT.



Assim, podem aceder ao formulário de declaração de prejuízos agricolas através do seguinte neste link.



À semelhança de eventos anteriores, constituirá critério de elegibilidade à medida de apoio a existência de danos superiores a 30% do potencial produtivo, a confirmar pela CCDR