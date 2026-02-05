Shopping cart

Sociedade

CCDR LVT disponibiliza plataforma para prejuízos agrícolas causados por tempestades

Por: Redação 05 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Na sequência da Depressão Kristin, já se encontra disponível a plataforma para declaração de prejuízos agrícolas por parte da CCDR-LVT.

Assim, podem aceder ao formulário de declaração de prejuízos agricolas através do seguinte neste link.

À semelhança de eventos anteriores,  constituirá critério de elegibilidade à medida de apoio a existência de danos superiores a 30% do potencial produtivo, a confirmar pela CCDR

Etiquetas Relacionadas:
almeirimccdr

