MiniFootball em Futebol 7 em Almeirim

No próximo fim de semana, dias 14 e 15 fevereiro, o Estádio Municipal de Almeirim e no Estádio D. Manuel de Mello vai recener o Evento Elite em FUTEBOL 7 para adultos com equipas de todo o país.
Vão estar neste torneio mais de 800 participantes distribuídos pelas várias equipas participantes, numa organização da Associação Portugal de Football em parceira com o Município de Almeirim e com os Clubes de Futebol de Almeirim, respetivamente, o Footkart EFKA e com o União de Almeirim.
Serão dois dias inteiros de jogos de futebol 7 com mais de um milhar de pessoas intervenientes que se espera que seja um sucesso nessa sua primeira edição em Almeirim.