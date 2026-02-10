Shopping cart

Sociedade

Árvores em pisco podadas

Por: Redação 10 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A junta de freguesia de Almeirim está com equipas especializadas a fazer a poda de árvores que apresentavam algum risco de queda.

Esta intervenção visa garantir a segurança de pessoas e bens, bem como prevenir situações de risco associadas ao estado de algumas árvores.

A poda permite remover ramos secos, doentes ou em risco de queda, reduzindo também o impacto de fenómenos meteorológicos adversos.

Recorde-se que, em situações de vento forte, já se registaram quedas de árvores no concelho, o que reforça a importância da prevenção e monitorização contínua do estado do arvoredo.

A Junta apela ainda à compreensão da população para eventuais condicionamentos temporários durante os trabalhos, lembrando que estas intervenções são fundamentais para garantir espaços públicos mais seguros e sustentáveis.

