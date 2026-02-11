Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Estrada encerrada no acesso à Ponte D. Luis. Tapada isolada
Sociedade

Estrada encerrada no acesso à Ponte D. Luis. Tapada isolada

Por: Redação 11 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Devido a um deslizamento do talude que suporta a N114, informa-se que o acesso que liga o entroncamento da Ponte D. Luís à Ribeira de Santarém encontra-se encerrado ao trânsito por motivos de segurança. Nesta altura e até ser desimpedida a estrada, não há forma de aceder à Tapada

As equipas municipais já se encontram no local a proceder à reposição da ligação rodoviária, rabalhando para restabelecer a normal circulação com a maior brevidade possível.

“Voltaremos a informar logo que existam condições para a reabertura da via. Como alternativa a este percurso, utilize o IC10 – Ponte Salgueiro Maia”, informa a câmara municipal de Santarém.

Notícias relacionadas

Região

Instabilidade em talude obriga ao corte da EN243 entre Golegã e Chamusca

BY-Inês Ribeiro 11 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Juntas de Freguesia de Benfica do Ribatejo e Fazendas de Almeirim alertam para e-mails fraudulentos

BY-Inês Ribeiro 11 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Caudais do Tejo voltam a subir e EN114 pode ficar novamente submersa entre Almeirim e a Tapada

BY-Daniel Cepa 11 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Carnaval: Tolerândia dia 17

BY-Redação 11 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Escolas festejam carnaval na rua … se o tempo permitir

BY-Redação 11 de Fevereiro, 2026
Sociedade

IPMA eleva aviso para laranja em Almeirim devido ao agravamento do tempo

BY-Daniel Cepa 11 de Fevereiro, 2026