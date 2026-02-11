Estrada encerrada no acesso à Ponte D. Luis. Tapada isolada

Imprimir

Devido a um deslizamento do talude que suporta a N114, informa-se que o acesso que liga o entroncamento da Ponte D. Luís à Ribeira de Santarém encontra-se encerrado ao trânsito por motivos de segurança. Nesta altura e até ser desimpedida a estrada, não há forma de aceder à Tapada

As equipas municipais já se encontram no local a proceder à reposição da ligação rodoviária, rabalhando para restabelecer a normal circulação com a maior brevidade possível.

“Voltaremos a informar logo que existam condições para a reabertura da via. Como alternativa a este percurso, utilize o IC10 – Ponte Salgueiro Maia”, informa a câmara municipal de Santarém.