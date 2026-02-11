Missa do Doente hoje às 11

Imprimir

A comunidade de Almeirim reúne-se hoje para celebrar a Missa do Doente na Igreja Matriz às 11h. É um momento de especial significado espiritual dedicado a todos aqueles que enfrentam a doença, a fragilidade ou a solidão.

Integrada nas celebrações do Dia Mundial do Doente, esta eucaristia é tradicionalmente marcada por uma mensagem de esperança, conforto e solidariedade.

Num tempo em que os desafios da saúde continuam a marcar tantas vidas, a celebração assume um significado ainda mais profundo, reforçando valores como a compaixão, a presença e o cuidado pelo próximo.

A iniciativa é aberta à comunidade e constitui um convite à reflexão sobre a importância de não deixar ninguém para trás, promovendo uma cultura de atenção e respeito pela dignidade humana.