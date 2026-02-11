Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 11.FEV

Por: Redação 11 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A família autêntica é comunidade de paz, é construtora de paz. A família oferece um modelo e uma fonte para se chegar à paz num mundo em que cada dia rebenta uma guerra. É na família que há verdadeira escola e prática para viver o perdão, o entendimento das diferenças, a sabedoria do tempo… Se estes valores não se aprendem na família não se aprendem em mais lado nenhum. Acabando com as famílias, como alguns querem, perde-se uma extraordinária fonte de paz.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

