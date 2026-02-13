Três homem detidos por furto de metais não preciosos

Imprimir

O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Rio Maior, no dia 11 de fevereiro, deteve em flagrante delito três homens, com idades compreendidas entre os 35 e os 42 anos, pelo crime de furto de metais não preciosos, no concelho de Rio Maior.

Na sequência de uma denúncia a dar conta de um furto no interior de uma empresa, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local, tendo logrado intercetar a viatura e os suspeitos, que já se encontravam em fuga.

No decurso das diligências policiais, os suspeitos foram detidos, tendo sido recuperado o seguinte material: 400 metros de fio de cobre; Um berbequim; Uma aparafusadora; Uma mala de ferramentas; Oito extensões elétricas; Um projetor de luz; Diversas válvulas de cobre.

O material recuperado foi restituído ao seu legítimo proprietário.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de apresentações diárias no posto policial da área de residência.

A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santarém.