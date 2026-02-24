Dois homens detidos no âmbito de investigação por roubo

Imprimir

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Torres Novas, deteve dois homens, de 24 e 30 anos, nos concelhos da Chamusca e do Entroncamento, no âmbito de uma investigação por crimes de roubo.

A operação decorreu no dia 18 de fevereiro e resultou de um processo de investigação com a duração de oito meses, na sequência de um roubo ocorrido na cidade de Rio Maior. Em comunicado ao Jornal O Almeirinense, a GNR informou que no decurso das diligências policiais, foi possível apurar que os suspeitos terão sido responsáveis pela prática de dois crimes de roubo, nos concelhos de Rio Maior e Soure, no distrito de Coimbra.

No âmbito da ação, foram cumpridos cinco mandados de busca, dois domiciliários e três em veículos, nos concelhos da Chamusca e do Entroncamento, que culminaram na detenção dos suspeitos.

Os detidos, ambos com antecedentes criminais pela prática de crimes da mesma natureza, foram constituídos arguidos e presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Santarém, no dia 19 de fevereiro.

No âmbito das medidas de coação, um dos arguidos ficou sujeito a apresentações trissemanais no posto policial da sua área de residência, enquanto o outro foi colocado em prisão preventiva.

A operação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção do Comando Territorial de Santarém, do Posto Territorial da Golegã, do Posto Territorial de Torres Novas e da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Santarém, tendo ainda beneficiado do apoio da PSP.