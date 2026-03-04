É de Almeirim o novo chefe da Casa Militar

Imprimir

O Presidente da República eleito, António José Seguro, escolheu para chefe da Casa Militar o tenente-general Paulo Emanuel Maia Pereira, anunciou hoje a sua assessoria de comunicação.

O tenente-general Maia Pereira “foi vice-chefe do Estado-Maior do Exército até dezembro passado” e “ao longo da sua carreira desempenhou funções em diversas unidades, estabelecimentos e órgãos do Exército, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, no Ministério da Defesa Nacional e no estrangeiro”, refere-se numa nota enviada à agência Lusa pela assessoria do Presidente eleito.

Da sua experiência no terreno, é destacada a participação “em duas missões no âmbito das Forças Nacionais Destacadas, como comandante do 2.º Batalhão Mecanizado, da Reserva Tática do Comandante da Força da NATO no Kosovo, e, mais recentemente, na MINUSCA, como 2.º comandante da Força Militar da ONU para a República Centro-Africana”.

O Tenente-General Paulo Emanuel Maia Pereira nasceu em Almeirim, no distrito de Santarém, em 16 de dezembro de 1963, e terminou o Curso de Infantaria da Academia Militar em 1986.

“Está habilitado com o Curso de Infantaria da Academia Militar, os cursos curriculares de carreira, o Curso de Estado-Maior e o Curso de Oficial General. Possui ainda, entre outros, o Estágio de Estados-Maiores Conjuntos e o Curso de Estado-Maior das Forças Armadas Alemãs. É mestre em Estratégia”, lê-se na nota.

Este é o segundo nome a ser anunciado para os órgãos e serviços de apoio do novo Presidente da República.

Há dois dias, a Rádio Renascença noticiou que António José Seguro escolheu para assessora diplomática Manuela Teixeira Pinto, diplomata de carreira desde 1996 e desde 2022 representante permanente adjunta de Portugal junto da União Europeia (REPER), em Bruxelas, com experiência também em delegações junto da NATO e da Nações Unidas – o primeiro nome para a sua Casa Civil a ser conhecido.

António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, foi eleito Presidente da República na segunda volta das eleições presidenciais, em 8 de fevereiro, com cerca de 67% dos votos expressos, contra André Ventura, presidente do Chega.

O novo Presidente da República vai tomar posse perante a Assembleia da República na próxima segunda-feira, 09 de março, substituindo no cargo Marcelo Rebelo de Sousa.



Paulo Maia Pereira foi o grande vencedor do prémio Mérito e Excelência da GALA O ALMEIRINENSE em 2022.