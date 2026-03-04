Mulher alvo de burla com MB Way em supermercado de Almeirim

Imprimir

Uma mulher denuncia ter sido vítima de burla, na terça-feira, 3 de março, no supermercado Continente de Almeirim, e decidiu tornar o caso público através da redes sociais para alertar outras pessoas.

A vítima, Ana Nota, relata que foi abordada por um homem que alegava estar com problemas na aplicação MB Way e que precisava de gerar um código de levantamento para a filha, mas dizia não conseguir aceder à aplicação no telemóvel.

De acordo com o testemunho, o homem aparentava estar aflito e mostrou no telemóvel que a aplicação estaria a dar erro. Perante o pedido de ajuda, Ana aceitou colaborar. Questionou se o suspeito tinha o dinheiro em numerário para que pudesse criar o código no seu próprio telemóvel, mas o homem respondeu que faria uma transferência imediata. A operação foi simulada à sua frente, garantindo ainda que enviaria mais 2,50 euros como agradecimento.

Convencida de que o valor iria entrar na conta, Ana criou o código de levantamento, que o homem fotografou, mas o dinheiro nunca chegou. Pouco depois, recebeu apenas a notificação de que o montante tinha sido levantado.

A vítima admite que só nesse momento percebeu que tinha sido enganada. Refere ainda que a única informação fornecida pelo suspeito foi o nome “Pedro Ferreira” e o número de telemóvel 915 232 879, que entretanto se encontra inativo. Ana Nota apresentou queixa no posto da GNR de Almeirim.

Segundo vários testemunhos na publicação de Ana Nota, o burlão terá tentado o mesmo método com outras pessoas naquela superfície comercial e outros locais da cidade.