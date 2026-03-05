Nuno Rodrigues despede-se de forma emotiva do “irmão” dos Wako

Imprimir

Morreu João Pedro, antigo guitarrista dos WAKO, uma das mais importantes bandas da cena metal nacional dos últimos 25 anos.



O músico, que chegou a viver em Almeirim, travava uma batalha contra o cancro desde 2022. Em maio de 2024, o guitarrista confessara nas redes sociais que havia sido submetido a duas cirurgias – ao cólon e ao fígado – quando lhe fora diagnosticado um novo tumor no fígado, que procurou debelar com bravura.



O almeirinense Nuno Rodrigues, vocalista da banda, fez nas redes sociais a despedia do “irmão”: “Cúmplice de tantos momentos, de tantas histórias que só nós entendíamos. Ficaram coisas por dizer… ficou um abraço por dar, daqueles que sela tudo sem precisar de palavras. Mas o que vivemos, meu Deus… dava um best-seller. Rimos, chorámos, lutámos e sonhámos alto. Fizemos barulho, tudo à nossa maneira. Ficarás para sempre no meu coração e numa memória colectiva que nos fez acreditar que tudo era possível. Reluziste uma era dourada, com uma fúria de viver que contagiava tudo e todos.”