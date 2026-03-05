Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Cultura
  • Nuno Rodrigues despede-se de forma emotiva do “irmão” dos Wako
Cultura

Nuno Rodrigues despede-se de forma emotiva do “irmão” dos Wako

Por: Redação 05 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

Morreu João Pedro, antigo guitarrista dos WAKO, uma das mais importantes bandas da cena metal nacional dos últimos 25 anos.

O músico, que chegou a viver em Almeirim, travava uma batalha contra o cancro desde 2022. Em maio de 2024, o guitarrista confessara nas redes sociais que havia sido submetido a duas cirurgias – ao cólon e ao fígado – quando lhe fora diagnosticado um novo tumor no fígado, que procurou debelar com bravura.

O almeirinense Nuno Rodrigues, vocalista da banda, fez nas redes sociais a despedia do “irmão”: “Cúmplice de tantos momentos, de tantas histórias que só nós entendíamos. Ficaram coisas por dizer… ficou um abraço por dar, daqueles que sela tudo sem precisar de palavras. Mas o que vivemos, meu Deus… dava um best-seller. Rimos, chorámos, lutámos e sonhámos alto. Fizemos barulho, tudo à nossa maneira. Ficarás para sempre no meu coração e numa memória colectiva que nos fez acreditar que tudo era possível. Reluziste uma era dourada, com uma fúria de viver que contagiava tudo e todos.”

Etiquetas Relacionadas:
almeirimwako

Notícias relacionadas

Sociedade

Piloto de Almeirim destacada pela Base Aérea de Beja no Dia Internacional da Mulher

BY-Daniel Cepa 5 de Março, 2026
Sociedade

É de Almeirim o novo chefe da Casa Militar

BY-Redação 4 de Março, 2026
Sociedade

Mulher alvo de burla com MB Way em supermercado de Almeirim

BY-Daniel Cepa 4 de Março, 2026
Sociedade

Jovem atropelada na passadeira em Almeirim

BY-Inês Ribeiro 3 de Março, 2026
Desporto

Almeirim assinala Dia da Mulher com aula aberta de bachata

BY-Inês Ribeiro 3 de Março, 2026
Cultura

Vitor Oliveira apresenta “aqui, habitaram pessoas” na Galeria Municipal de Almeirim

BY-Inês Ribeiro 3 de Março, 2026