Piloto de Almeirim destacada pela Base Aérea de Beja no Dia Internacional da Mulher

A Base Aérea n.º 11 destacou a piloto-aviadora Filipa Ferreira, natural de Almeirim, nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, assinalado a 8 de março, sublinhando o percurso da militar na Força Aérea Portuguesa.

Atualmente colocada na Esquadra 506 “Rinocerontes”, Filipa Ferreira desempenha funções de co-piloto e oficial de segurança de voo, integrando a equipa responsável pela operação do avião de transporte militar Embraer KC‑390.

Em declarações divulgadas pela Base Aérea de Beja a propósito da data comemorativa, a tenente piloto-aviadora destacou o orgulho de servir nas fileiras da aviação militar portuguesa.

“Neste Dia Internacional da Mulher, celebro com orgulho o privilégio de servir a Força Aérea como Piloto-Aviadora na Esquadra 506 ‘Rinocerontes’. Atualmente desempenho funções de Co-Piloto e Oficial de Segurança de Voo da Esquadra, integrando uma equipa que diariamente assume a responsabilidade de operar com rigor, profissionalismo e espírito de missão”, afirmou Filipa Ferreira.

A militar acrescentou ainda que ser mulher e militar implica servir com coragem e dedicação, mantendo sempre o compromisso de cumprir a missão em qualquer circunstância.

“Ser militar e ser mulher é servir com coragem, competência e dedicação, honrando o compromisso de estar pronta para cumprir a missão em qualquer circunstância. Que este dia celebre todas as mulheres que abrem caminho em terra e nos céus”, acrescentou.

Filipa Ferreira foi a primeira mulher da Força Aérea Portuguesa (e da NATO) a concluir a qualificação no KC-390, a mais recente aeronave de transporte militar da instituição.

Para alcançar esta qualificação, os pilotos da Esquadra 506 são submetidos a um exigente programa de formação, que inclui treino em simulador nas instalações da Embraer Training Academy, em São José dos Campos, no Brasil, seguido de voos de qualificação realizados em Gavião Peixoto.

Concluído este processo, os pilotos passam a integrar o grupo de militares já operacionais no KC-390, aeronave que reforça a capacidade da Força Aérea Portuguesa em missões de transporte, apoio logístico, evacuação médica e operações internacionais.