PARA HOJE / 6.MAR

Imprimir



Pela Quaresma todos queremos ser melhores, todos nos queremos purificar. Mas, cuidado, isso é bom, mas pode ser um engano. Esforço-me, aperfeiçoo-me, corrijo-me, mas tudo centrado em mim, com as minhas forças. Isso pode ser uma forma de orgulho disfarçado! O que é melhor: ser impecável, ou ser aberto as outros, pronto a ajudá-los mesmo com as minhas fraquezas? A Quaresma, mais do que varrer a casa, é abrir a porta aos outros e a Outro.

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt