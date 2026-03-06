Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 6.MAR

Por: Redação 06 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura


Pela Quaresma todos queremos ser melhores, todos nos queremos purificar. Mas, cuidado, isso é bom, mas pode ser um engano. Esforço-me, aperfeiçoo-me, corrijo-me, mas tudo centrado em mim, com as minhas forças. Isso pode ser uma forma de orgulho disfarçado! O que é melhor: ser impecável, ou ser aberto as outros, pronto a ajudá-los mesmo com as minhas fraquezas? A Quaresma, mais do que varrer a casa, é abrir a porta aos outros e a Outro.
Vasco P. Magalhães, sj
NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS
365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

