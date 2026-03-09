Shopping cart

Política

Presidente da Câmara marca presência na cerimónia de receção ao novo Presidente da República

Por: Redação 09 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

Joaquim Catalão foi um dos convidados a marcar presença na cerimónia de receção ao novo Presidente da República, António José Seguro, no Palácio Nacional da Ajuda.

Nesta cerimónia, o autarca de almeirinense tirou ainda uma fotografia com o novo chefe da Casa Militar, Maia Pereira.

António José Seguro tomou posse esta segunda-feira como Presidente da República e, no Parlamento, deixou uma mensagem clara ao Governo e à oposição: “As legislaturas são para cumprir”, sublinhou, apontando uma rotura com o passado de Marcelo Rebelo de Sousa. “Reafirmo o meu entendimento que a rejeição da proposta de Orçamento do Estado não implica automaticamente a dissolução da Assembleia da República”.

Referindo que Governo e oposições têm a “responsabilidade” de manter a estabilidade política, António José Seguro pediu um “compromisso político claro” para que haja “previsibilidade nas políticas públicas e foco nas respostas urgentes” num ciclo que é também uma “oportunidade de ouro” para se encontrarem “soluções duradouras” para os problemas do país. 

E foram muitos os problemas enumerados pelo recém-empossado Presidente da República: “Crescimento económico insuficiente; economia baseada em baixos salários; desigualdades persistentes; pobreza constante; envelhecimento demográfico; morosidade na justiça;  burocracias públicas; dificuldades no acesso à saúde e habitação; falta de mão de obra; escassez de oportunidades para os mais jovens; insegurança para os mais idosos, desconfiança nas instituições e na política”. 

joaquim catalão

