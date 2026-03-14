PARA HOJE / 14.MAR

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Não somos nada! Será que reconhecemos o “zero à esquerda” que somos? Não valemos nada, dizemos, e, contudo, somos capazes de passar um tempo interminável à volta de nós mesmos, esquecendo Deus, esquecendo os outros e esquecendo os valores por quem somos alguma coisa. Não somos nada? As nossas pretensões e vaidades são palavras ocas, só palavras que o vento leva… Mas quanto mais esvaziados de nós mesmos, mais valemos.

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

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