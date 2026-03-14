Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 14.MAR

Por: Redação 14 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura


Não somos nada! Será que reconhecemos o “zero à esquerda” que somos? Não valemos nada, dizemos, e, contudo, somos capazes de passar um tempo interminável à volta de nós mesmos, esquecendo Deus, esquecendo os outros e esquecendo os valores por quem somos alguma coisa. Não somos nada? As nossas pretensões e vaidades são palavras ocas, só palavras que o vento leva… Mas quanto mais esvaziados de nós mesmos, mais valemos.
Vasco P. Magalhães, sj
NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS
365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

Notícias relacionadas

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 16.MAR

BY-Redação 16 de Março, 2026
Região

Santarém recebe cerimónias militares de apresentação das forças armadas portuguesas ao Presidente da República

BY-Redação 15 de Março, 2026
Desporto

Muay Thai: Team Flávio Santos conquista pódios para o CADCA no Regional de Lisboa de Kickboxing

BY-Redação 15 de Março, 2026
Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 15.MAR

BY-Redação 15 de Março, 2026
Sociedade

Recolha de sangue este domingo em Almeirim

BY-Daniel Cepa 14 de Março, 2026
Sociedade

Misericórdia de Almeirim lamenta morte do arquitecto Jorge de Brito e Abreu

BY-Redação 14 de Março, 2026