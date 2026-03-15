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Santarém recebe cerimónias militares de apresentação ao Presidente da República

Por: Redação 15 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A cidade de Santarém foi o local escolhido pelo Presidente da República, António José Seguro, para acolher as Cerimónias Militares de Apresentação das Forças Armadas Portuguesas ao Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas.

“É com enorme honra que informo que Santarém foi escolhida, por decisão pessoal do nosso Presidente da República, Dr. António José Seguro, para ser palco das Cerimónias Militares de Apresentação das Forças Armadas Portuguesas ao Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas”, anunciou João Teixeira Leite.

O presidente da Câmara Municipal de Santarém diz que “este momento de grande simbolismo e relevância nacional representa um motivo de orgulho para todos os scalabitanos, reforçando a importância histórica e institucional de Santarém no panorama nacional.”

O evento decorre na manhã do próximo dia 28 de março.

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