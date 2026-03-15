Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Região
  • Santarém recebe cerimónias militares de apresentação das forças armadas portuguesas ao Presidente da República
Região

Santarém recebe cerimónias militares de apresentação das forças armadas portuguesas ao Presidente da República

Por: Redação 15 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

“É com enorme honra que informo que Santarém foi escolhida, por decisão pessoal do nosso Presidente da República, Dr. António José Seguro, para ser palco das Cerimónias Militares de Apresentação das Forças Armadas Portuguesas ao Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas”, anunciou João Teixeia Leite.

O presidente da Câmara Municipal de Santarém diz que “este momento de grande simbolismo e relevância nacional representa um motivo de orgulho para todos os scalabitanos, reforçando a importância histórica e institucional de Santarém no panorama nacional.”

O evento é no próximo dia 28 de março.

Notícias relacionadas

Desporto

Muay Thai: Team Flávio Santos conquista pódios para o CADCA no Regional de Lisboa de Kickboxing

BY-Redação 15 de Março, 2026
Sociedade

Recolha de sangue este domingo em Almeirim

BY-Daniel Cepa 14 de Março, 2026
Sociedade

Misericórdia de Almeirim lamenta morte do arquitecto Jorge de Brito e Abreu

BY-Redação 14 de Março, 2026
Sociedade

Professora agredida regressa… aluno agressor muda de turma

BY-Redação 13 de Março, 2026
Política

Obras de reabilitação de uma das principais entradas de Almeirim já arrancaram

BY-Inês Ribeiro 13 de Março, 2026
Economia

Produtores de mirtilos e responsáveis institucionais debatem desafios da agricultura em Paço dos Negros

BY-Inês Ribeiro 13 de Março, 2026