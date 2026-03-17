Há novo grupo motard em Paço dos Negros

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Grupo Motard “Os Amigos de Paço dos Negros”. É este o nome da nova associação criada no concelho de Almeirim.



Paulo Pereira (na foto à direita) é o primeiro presidente e nesta imagem surge com Susana Mendes, no momento em que faziam os registo da nova associação.



O Grupo Motard “Os Amigos de Paço dos Negros” tem nesta fase inicial 43 sócios.



No dia 27 de junho, a Associação realiza o primeiro almoço convivio.