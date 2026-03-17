Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Desporto

Há novo grupo motard em Paço dos Negros

Por: Redação 17 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

Grupo Motard “Os Amigos de Paço dos Negros”. É este o nome da nova associação criada no concelho de Almeirim.

Paulo Pereira (na foto à direita) é o primeiro presidente e nesta imagem surge com Susana Mendes, no momento em que faziam os registo da nova associação.

O Grupo Motard “Os Amigos de Paço dos Negros” tem nesta fase inicial 43 sócios.

No dia 27 de junho, a Associação realiza o primeiro almoço convivio.

Etiqueta Relacionada:
"Os Amigos de Paço dos Negros"

Notícias relacionadas