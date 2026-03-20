Chamusca assinala Dia Mundial da Árvore e da Poesia com programa cultural

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No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Árvore e da Poesia, que se assinala a 21 de março, o Município da Chamusca promove um conjunto de iniciativas culturais e educativas dirigidas à comunidade.

As atividades têm início no Largo 25 de Abril, a partir das 14h30, seguindo depois para a Biblioteca Municipal da Chamusca. O ponto de encontro será junto à Ginkgo Biloba, uma árvore com várias décadas de história, atualmente reconhecida como um dos elementos mais identitários daquele espaço público.

O programa inclui o momento musical “Vozes que Crescem como Árvores”, protagonizado pelos alunos do Clube de Música, com a interpretação de duas canções inspiradas nesta árvore. Contempla ainda “Palavras que Ganham Corpo”, uma leitura performativa com componente dramática, apresentada pelos alunos do Clube de Teatro. A tarde prossegue com a oficina criativa “Folhas que Marcam Histórias”, dirigida a famílias, que propõe a criação de separadores de livros a partir de elementos naturais, incluindo folhas de Ginkgo Biloba.

O programa continua na Biblioteca Municipal da Chamusca, pelas 15h30, com a apresentação da coletânea “Biloba: Estação de Poesia”, da autoria de Preciosa Venâncio Costa, por João José Bento. A publicação reúne 12 poemas e nasce da relação da autora com a Ginkgo Biloba, cuja presença tem vindo a inspirar a sua escrita. Nos poemas agora reunidos, a árvore surge como símbolo associado à memória, ao ciclo das estações e à renovação.

O programa inclui ainda a atuação da Tuna da Universidade Sénior da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, com o momento “Melodias que Contam Histórias”.

A encerrar o dia dedicado à poesia e à natureza será inaugurada a exposição “Entre Folhas e Olhares”, dedicada a esta árvore, frequentemente associada à resistência e à longevidade. A mostra reúne fotografias de Vitor Gago, poemas de Preciosa Venâncio Costa e trabalhos artísticos de alunos das Atividades de Enriquecimento Curricular e do Clube de Yoga, que apresentam diferentes perspetivas sobre a natureza. A exposição ficará patente ao público até 4 de abril.

Situada junto ao Fontanário da Branca de Neve, este exemplar de Ginkgo Biloba distingue-se pelo seu porte e pela transformação sazonal que marca a vivência do espaço, assumindo-se como uma referência para a comunidade local e como fonte de inspiração artística.

Com esta iniciativa, o Município da Chamusca reforça o seu compromisso com a valorização do património natural e cultural do concelho e promove a participação ativa da comunidade em atividades ligadas à expressão artística e à sustentabilidade.