Águas do Ribatejo promove educação ambiental nos sete municípios

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A Águas do Ribatejo (AR) comemora o Dia Mundial da Água – Dia 22 de março – ao longo de todo o ano. A empresa intermunicipal destaca este bem precioso, mas finito, nas agendas de trabalho de autarcas, empresários e decisores e nos sumários das turmas das escolas dos sete municípios. O DMA foi instituído na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro.

Durante essa conferência, no dia 22 de março de 1992, foi divulgada a Declaração Universal dos Direitos da Água, um importante documento que destaca a importância da conservação da água. A declaração compromete-nos sobre a preservação e proteção dos recursos hídricos do planeta.

A estratégia de proximidade da AR Águas do Ribatejo com as comunidades de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas inclui ações de sensibilização ambiental e visitas às instalações para estudantes e investigadores.

Durante o ano de 2025, mais de 1.200 alunos visitaram infraestruturas da empresa, acompanhando o ciclo urbano da água desde a captação subterrânea, passando pelo tratamento na ETA, transporte e terminando na distribuição através das redes que têm vindo a ser substituídas gradualmente.

A Presidente do Conselho de Administração da Águas do Ribatejo, Sónia Sanfona defende que a AR deve reforçar ainda mais a proximidade com os clientes, com os consumidores e com os territórios onde opera.

“A educação ambiental é uma prioridade para a Águas do Ribatejo. Queremos que as novas gerações compreendam o valor da água e o esforço técnico e humano necessário para garantir um serviço seguro, contínuo e de qualidade.”, refere.

A empresa tem uma forte presença em eventos regionais, campanhas digitais e iniciativas comunitárias onde promove o esclarecimento e sensibiliza para o bom uso da água.

As ações dedicadas ao uso eficiente da água e ao tratamento responsável das águas residuais realizadas nas escolas da região permitem chegar a milhares de famílias e colocam a água nos sumários de aulas desde o primeiro ciclo à universidade.

Sónia Sanfona destaca que o investimento em comunicação e proximidade é essencial para a sustentabilidade do serviço: “A transparência e a proximidade são pilares essenciais. As visitas, ações nas escolas e presença no território permitem-nos explicar melhor as soluções que implementamos e fortalecer a confiança das populações.”, adianta a autarca.

A Presidente da AR sublinha ainda o impacto destas iniciativas no relacionamento com a comunidade: “O contacto direto com quem servimos tem mostrado resultados muito positivos. A população reconhece o esforço da empresa em comunicar com clareza e em estar presente onde faz sentido: no terreno, nas escolas, nos eventos e nos meios digitais.”.

A empresa desenvolve parcerias com diversas entidades, como a APDA, DGS, Eco-Escolas, ASPEA, Instituto do Emprego e Formação Profissional, escolas e associações.

A AR tem uma área de intervenção de 3.200 km², servindo 80 mil clientes e 140 mil consumidores.

A entidade gestora é responsável pela gestão dos sistemas de abastecimento de água e saneamento em sete municípios onde assume o compromisso com a qualidade do serviço público, a sustentabilidade ambiental, a eficiência operacional e a proximidade com os cidadãos.