Centro de Karate Amicale de Almeirim apura três atletas para o Nacional

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O Centro de Karate Amicale de Almeirim esteve em destaque na fase regional centro sul do Campeonato Nacional de Karate, que decorreu este fim de semana em Salvaterra de Magos, ao garantir o apuramento de três atletas para a fase final da competição, marcada para o próximo mês de maio.



A prova, organizada pela Federação Nacional de Karate – Portugal (FNKP), reuniu atletas das regiões de Lisboa, Santarém e Setúbal, contando com a participação de seis atletas do clube almeirinense, que uma vez mais demonstrou a sua consistência competitiva e a habitual boa representação do concelho de Almeirim.





Entre os resultados alcançados, destaca-se o título de campeã regional conquistado por Carlota Baptista, em kumite iniciado feminino na categoria -30 kg. Duarte Jordão, atual campeão nacional de kumite, alcançou o terceiro lugar em kumite iniciado masculino -30 kg, enquanto João Matias Pedro também subiu ao pódio, com um terceiro lugar em kumite juvenil masculino +60 kg.



Além dos atletas medalhados, participaram igualmente Salvador Martins, Laura Fidalgo e António Fidalgo, que, apesar de não terem conseguido o apuramento para a fase seguinte, evidenciaram empenho e evolução ao longo da competição.



A comitiva foi acompanhada pelo treinador Paulo Sérgio Jordão, sendo ainda de destacar o apoio dos encarregados de educação presentes.

O Centro de Karaté Amicale de Almeirim desenvolve a sua atividade em três dojos, localizados em Almeirim, Fazendas de Almeirim e Benfica do Ribatejo, promovendo a prática da modalidade junto da comunidade local.

Com estes resultados, o clube garante, mais uma vez, a representação do concelho de Almeirim na fase final do Campeonato Nacional, reforçando o trabalho desenvolvido na formação e no plano competitivo.