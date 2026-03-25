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A Águas do Ribatejo vem informar que, no quadro de uma estratégia de modernização e renovação de

infraestruturas, visando melhorar a qualidade do serviço prestado, tem em curso a “EMPREITADA DE EXECUÇÃO

DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FAZENDAS DE ALMEIRIM – CONDUTAS DE DISTRIBUIÇÃO

ATÉ À Z.I. DE ALMEIRIM”.

Esta empreitada, adjudicada à empresa “LUSOSICÓ – CONSTRUÇÕES, S.A.”, tem um prazo de execução previsto

de 540 dias e representa um investimento 1.248.000,00 euros. A empreitada consiste na ampliação do

subsistema de abastecimento de Fazendas de Almeirim de forma a reforçar o subsistema de Almeirim. Esta

ligação entre os dois subsistemas será materializada através da execução de novas condutas entre Fazendas de

Almeirim e a cidade de Almeirim e em várias ligações à rede de distribuição existente e, por fim, ao Reservatório

Elevado de Almeirim. O projeto prevê, ainda, a substituição de um coletor de águas residuais domésticas na Rua

do Matadouro.

A intervenção será realizada por fases para minimizar os constrangimentos. A partir de dia 23 de março e até 8

de abril, será implementado o plano de sinalização em baixo, que se refere aos trabalhos na Estrada Municipal

1391 (R. Mal. Craveiro Lopes) entre o entroncamento com a Rua João Gerardo e a Estrada do Vale Barrocas.