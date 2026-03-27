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Sociedade

Constrangimentos no abastecimento de água na cidade

Por: Redação 27 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A Águas do Ribatejo informa que devido a trabalhos de reparação no Reservatório Elevado de Almeirim, estão previstos constrangimentos e redução de pressão com falhas nos pisos superiores dos prédios no dia 31 de março de 2026 (terça-feira), entre as 8h30 e as 12h30.

No caso de necessitar de qualquer esclarecimento, deve contactar os nossos serviços pelo tel: 263 509
400 (dias úteis das 09h00 às 18h00) ou número verde e gratuito 800 20 20 40 (dias úteis entre as
18h00 e as 09h00 e sábados, domingos e feriados).

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