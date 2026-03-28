Relógios avançam uma hora na madrugada de domingo

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Na madrugada do próximo domingo, dia 29 de março, os relógios vão avançar uma hora, assinalando a entrada em vigor do horário de verão.

Em Portugal continental, quando for 01h00, os relógios passam a marcar 02h00.

Com esta alteração, a noite será mais curta, com menos uma hora de descanso, mas os dias passam a ter mais luz natural ao final da tarde.

A mudança da hora realiza-se todos os anos no último domingo de março e mantém-se até ao último domingo de outubro, altura em que os relógios voltam a atrasar uma hora para o regresso ao horário de inverno.

Apesar de a maioria dos telemóveis e computadores atualizarem automaticamente a hora, é necessário ajustar manualmente alguns relógios e determinados equipamentos domésticos.