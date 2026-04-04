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Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 4.ABR

Por: Redação 04 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

Sacrifício é uma palavra e uma atitude que é preciso recuperar! Aliás, graças a Deus, continuamos a encontrar pessoas que são exemplos de vida alegre e construtiva em todas as situações. Pessoas que pela sua vida nos dão esperança e nos dizem que a paz é possível. São pessoas que sabem o que é o sacrifício, o que é entregar-se e dar-se por uma causa sagrada. Sacrificar-se é entregar-se sem condições por aquilo que vale a pena.
Vasco P. Magalhães, sj
NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS
365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

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