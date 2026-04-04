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Pediatra de Almeirim integra debate multidisciplinar no Dia Mundial da Saúde

Por: Daniel Cepa 04 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

O Município de Santarém vai assinalar o Dia Mundial da Saúde, celebrado a 7 de abril, com a realização de uma sessão pública dedicada à promoção da saúde física e mental, marcada para o dia 8 de abril, a partir das 15h00, na Casa do Brasil.

A iniciativa contará com a presença da pediatra Teresa Gil Martins, natural de Almeirim, que integrará o painel de oradores, trazendo uma perspetiva clínica centrada na saúde infantil e no bem‑estar das famílias. A médica exerce funções no Hospital Distrital de Santarém e Hospital CUF Santarém.

A abertura da sessão estará a cargo da vereadora da Câmara Municipal de Santarém com o pelouro da Saúde, Teresa Matias Ferreira, enquanto a moderação será assegurada por Hélia Dias, diretora da Escola Superior de Saúde de Santarém.

O painel é composto por profissionais de várias áreas da saúde, promovendo uma abordagem integrada e multidisciplinar. Para além de Teresa Gil Martins, participam também João Rimas, psiquiatra da Unidade Local de Saúde da Lezíria, bem como representantes da Ordem dos Enfermeiros e da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

A sessão termina com um debate aberto ao público, seguido do encerramento previsto para as 17h00, promovendo a participação ativa da comunidade.

Segundo a organização, esta iniciativa pretende sensibilizar a população para a importância da prevenção e do cuidado contínuo da saúde, reforçando o diálogo entre profissionais e cidadãos face aos desafios atuais da saúde pública.

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