Município de Alpiarça distingue personalidades e entidades no Dia do Concelho

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O Dia do Concelho de Alpiarça foi celebrado no passado dia 2 de abril, data em que o Município assinalou o seu 112.º aniversário. O programa das comemorações integrou diversos momentos, com destaque para a cerimónia de entrega de Medalhas Municipais, promovida pela Câmara Municipal.



A iniciativa destacou-se como um momento solene de reconhecimento público a individualidades e entidades que se têm distinguido pelo seu contributo para o desenvolvimento e valorização do concelho.

A propósito da iniciativa, Sónia Sanfona, presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, sublinhou a importância deste reconhecimento, afirmando tratar-se de um gesto de agradecimento a quem contribui, ao longo do tempo, para o desenvolvimento do concelho. “Ao assinalarmos o aniversário de Alpiarça, devemos ser gratos a quem contribui diariamente para que sejamos uma comunidade mais rica, mais segura, mais transparente e mais capaz”, referiu. A autarca destacou ainda o papel destas distinções na valorização de quem contribui para projetar o nome de Alpiarça, dentro e fora do concelho, e na construção de um território “mais justo, mais desenvolvido e mais preparado para os desafios do futuro”.

As Medalhas de Honra, a mais elevada distinção municipal, foram atribuídas à Quinta da Atela e ao Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça, reconhecendo o seu papel na preservação da identidade e das tradições locais.

Foram ainda entregues Medalhas de Valor e Mérito, grau Ouro, à Casa do Benfica de Alpiarça, que assinala 25 anos de atividade, a Hélder Silva, comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo, a Hugo Teodoro, comandante dos Bombeiros Municipais de Alpiarça, e ao Coro Polifónico Alpiarcense, da Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1.º de Dezembro, pelo seu contributo cultural.

No grau Ouro do Mérito Desportivo, foram distinguidos João Duarte, na modalidade de motocross, e os ciclistas Pedro Galvão e Rodrigo Conceição, pelos resultados alcançados e pela projeção conferida ao concelho.

Já no grau Prata, as distinções recaíram sobre a ciclista Carolina Aurélio e sobre a Secção de Futebol Juvenil do Clube Desportivo “Os Águias”, pelo seu desempenho e contributo para a dinamização do desporto local.

No grau Cobre, foram reconhecidos jovens atletas de várias modalidades, com destaque para a ginástica e o atletismo, nomeadamente Caetana André, Margarida Fernandes, Maria Cunha, Salvador Duarte, Sofia Agostinho, Sofia Marques e Vicente Massouh.

A sessão incluiu ainda a atribuição de placas de reconhecimento a trabalhadores do Município pelo tempo de serviço prestado. Rui Manuel Mota Cerveira Santos de Oliveira foi distinguido pelos dez anos de dedicação, enquanto Zélia Alves Abaladas Inocêncio foi homenageada pelos 20 anos ao serviço da autarquia.