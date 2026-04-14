 PJ detém dois suspeitos de roubo agravado e sequestro

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A Diretoria do Centro da Polícia Judiciária, em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo DIAP de Santarém, deteve, ontem, no Entroncamento, dois homens suspeitos da prática de crimes de roubo, sequestro, ofensas à integridade física e detenção de arma proibida, de que foram vítimas um homem e uma mulher, com 28 e 24 anos, residentes em Tomar.

As vítimas foram surpreendidas pelos assaltantes, na madrugada de 22 de agosto de 2025, nas imediações da localidade de Paialvo, concelho de Tomar, após a viatura em que seguiam ter ficado sem combustível. Inicialmente, foram agredidas e coagidas a entregar os valores que possuíam, sendo depois ameaçadas com uma arma branca e coagidas a entrar na viatura dos assaltantes, sujeitas a novas agressões e transportadas para um local ermo.

Ali chegados, as duas vítimas foram retiradas da viatura e novamente agredidas. Depois, foram conduzidas a uma caixa ATM, com a finalidade de serem efetuados levantamentos de dinheiro, com o cartão de débito subtraído à mulher, o que não se concretizou.

O homem e a mulher acabaram por ser abandonados na via pública, junto do local da abordagem inicial.

Ontem, no decurso de operação conjunta desencadeada pela Polícia Judiciária e a Guarda Nacional Republicana de Torres Novas, apoiada por valências do Grupo de Operações Especiais da Polícia de Segurança Pública, foram cumpridos dois mandados de busca domiciliária, visando a localização e detenção dos suspeitos, contribuindo esta ação policial para o reforço do sentimento de segurança da população em geral.

Os detidos, ambos com 24 anos e com antecedentes criminais relacionados com criminalidade violenta e grave, irão ser presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.