Escuteiros do Agrupamento 404 de Almeirim fazem promessas

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No fim de semana de 17 e 18 de abril, o Agrupamento 404 de Almeirim viveu um dos momentos mais marcantes do seu calendário escutista, com a realização das promessas dos seus elementos. Lobitos, exploradores, pioneiros, caminheiros e ainda um dirigente assumiram publicamente o seu compromisso com os valores do escutismo, numa cerimónia carregada de simbolismo e emoção.

A celebração teve lugar na Igreja de São João Baptista, integrada na Eucaristia da comunidade, reforçando o caráter solene e comunitário deste momento especial. Perante familiares, amigos e restante comunidade, os escuteiros reafirmaram a sua dedicação aos princípios do movimento, comprometendo‑se a fazer o melhor possível para cumprir o seu dever para com Deus, a Pátria e o próximo.

Após a cerimónia religiosa, seguiu‑se um momento de convívio entre famílias e escuteiros, realizado no refeitório das instalações do estaleiro da Câmara Municipal. Este encontro permitiu fortalecer os laços entre todos os envolvidos, celebrando não só as promessas feitas, mas também o espírito de união que caracteriza o agrupamento.

Este foi, sem dúvida, um dia de grande importância para todos os participantes, marcando uma etapa significativa no percurso de cada escuteiro.

O escutismo, fundado por Robert Baden‑Powell, é muito mais do que um conjunto de atividades ao ar livre. Trata‑se de um movimento educativo que promove valores como a solidariedade, o respeito, a responsabilidade e o espírito de equipa. Através de experiências práticas, do contacto com a natureza e do serviço à comunidade, os escuteiros desenvolvem competências essenciais para a vida, tornando‑se cidadãos mais conscientes e participativos.

O Agrupamento 404 de Almeirim continua, assim, a cumprir a sua missão de formar jovens com valores, preparados para enfrentar os desafios do futuro, mantendo vivo o espírito escutista na comunidade.