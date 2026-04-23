Posto Territorial da GNR de Almeirim vai ser requalificado

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A Câmara Municipal de Almeirim vai proceder à requalificação do edifício do Posto Territorial de Almeirim, até ao final de 2026, através de um protocolo celebrado com a Guarda Nacional Republicana (GNR).

A empreitada terá um custo estimado de 350 mil euros, acrescido de IVA, sendo o investimento totalmente financiado pela GNR, no âmbito do protocolo de cooperação.

A obra contempla a remoção da cobertura de fibrocimento e a sua substituição por painéis sandwich, a reabilitação das coberturas planas e caleiras, a substituição dos alumínios e a resolução de problemas de infiltrações existentes no edifício.

O projeto encontra-se em fase de finalização e, segundo a autarquia, o concurso público deverá ser lançado dentro de uma a duas semanas.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Filipe Torres, afirmou que a intenção do município é iniciar a obra “antes do verão”, adiantando que a intervenção deverá ter “uma duração aproximada de três meses”.

O objetivo é dotar a infraestrutura de melhores condições para os militares e visitantes.

O edifício do Posto Territorial de Almeirim foi inaugurado em 1998, durante o 1.º mandato de António Guterres como primeiro‑ministro, Jorge Coelho, ministro da Administração Interna e de José Sousa Gomes como presidente da Câmara Municipal de Almeirim.