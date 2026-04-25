Atletismo dos 20kms de Almeirim alcança vários pódios no Meeting da Liberdade

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A secção de atletismo dos 20kms de Almeirim esteve em destaque no Meeting da Liberdade, realizado no passado dia 25 de abril, no Estádio 1.º de Maio, em Lisboa, ao alcançar vários pódios e recordes pessoais.

Entre os atletas almeirinenses, destaque para Rita Santos, que venceu as provas de 100 metros e 200 metros em cadeira de rodas, estabelecendo recordes pessoais em ambas as distâncias. Também em evidência esteve Tomás Cavaleiro, que conquistou o 2.º lugar no salto com vara, igualmente com recorde pessoal.

No salto com vara, Frederico Oliveira alcançou o 3.º lugar, garantindo ainda a marca de qualificação para os Campeonatos Nacionais de Sub‑18, enquanto Bernardo Pereira terminou na 4.ª posição, também com recorde pessoal. Destaque ainda para Elizaveta Shuyvan, que alcançou o 4.º lugar nos 400 metros barreiras, e para Pedro Singi, que foi 11.º classificado no salto em comprimento, melhorando o seu recorde pessoal.

A participação do clube ficou ainda marcada pela lesão de Artur Terezan, que não conseguiu concluir a prova dos 400 metros barreiras, tendo a secção desejado uma rápida recuperação ao atleta.

A secção de atletismo dos 20kms de Almeirim sublinha que “mais do que resultados, levámos connosco o orgulho de sermos um clube que acredita no desporto para todos, promovendo a inclusão, o espírito de equipa e o crescimento pessoal de cada atleta.”