Trovoada e chuva forte colocam Almeirim sob aviso amarelo

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O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para o concelho de Almeirim devido à previsão de condições meteorológicas adversas para a próxima terça-feira, dia 28 de abril.

Entre as 12h00 e as 21h00, esperam-se aguaceiros por vezes fortes, acompanhados de trovoada, existindo ainda a possibilidade de ocorrência de granizo em alguns períodos.

As condições térmicas deverão apresentar uma variação significativa ao longo do dia, estando previstas temperaturas mais baixas durante a manhã e no período da noite, atingindo o pico máximo durante a tarde, com valores entre os 13°C e os 28°C.

A Proteção Civil recomenda precaução, sobretudo em deslocações rodoviárias, devido à possível redução da visibilidade e ao piso escorregadio provocado pela chuva intensa.